Staßfurt

E-Bike-Fahrerin stürzt und verletzt sich schwer am Kopf

22.02.2021, 12:49 Uhr | dpa

In Staßfurt (Salzlandkreis) ist eine 33 Jahre alte E-Bike-Fahrerin bei einem Sturz schwer am Kopf verletzt worden. Passanten fanden sie am Montagmorgen bewusstlos auf der Straße und alarmierten den Rettungsdienst, wie die Polizei mitteilte. Ein Hubschrauber brachte die 33-Jährige, die keinen Helm trug, in ein Krankenhaus. Ersten Erkenntnissen zufolge war sie auf glatter Fahrbahn in einer Rechtskurve mit ihrem E-Bike gefallen.