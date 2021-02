Waldsassen

Feuerwehr rettet Pferd aus Sumpf

22.02.2021, 14:09 Uhr | dpa

Ein Pferd ist in der Oberpfalz in einem Sumpf eingesunken und konnte sich nicht mehr selbst befreien. Die Feuerwehr in Waldsassen (Landkreis Tirschenreuth) rückte an und rettete das Tier, wie Medien am Montag berichteten. Demnach sicherten die Helfer das Pferd namens "Bolita" mit Seilschlingen und zogen es - angeleitet von einer Tierärztin - aus dem Sumpf. Das Tier war unverletzt, jedoch erschöpft.