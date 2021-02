Osnabrück

Defensivspieler Konstantin Engel mit Mittelhandbruch

22.02.2021, 21:18 Uhr | dpa

Osnabrücks Konstantin Engel setzt zu einer Flanke an. Foto: Friso Gentsch/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Osnabrücks Defensivspieler Konstantin Engel hat sich bei der 1:2-Niederlage gegen den 1. FC Heidenheim am vergangenen Samstag den linken Mittelhandknochen gebrochen. Das teilte der vom Abstieg bedrohte Fußball-Zweitligist am Montagabend mit. Ob Engel operiert werden muss, steht noch nicht fest. Im Kellerduell beim SV Sandhausen dürfte der 32-Jährige am Sonntag aber fehlen.