Magdeburg

Beratungen zum Corona-Management: Konzept für Schulöffnungen

23.02.2021, 03:24 Uhr | dpa

In Magdeburg berät das schwarz-rot-grüne Kabinett heute über den weiteren Umgang mit der Corona-Pandemie. Die Regierung will einen entsprechenden Entwurf für einen neuen Sachsen-Anhalt-Plan diskutieren, wie Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) vorab sagte. Es gehe darum, wie Handel, Gastronomie, Hotellerie und Kultur eine verlässliche Öffnungsperspektive geboten werden könne. "Das ist schwierig, weil das Infektionsgeschehen weiter hoch ist." Details will Haseloff nach der Kabinettssitzung (14.00 Uhr) öffentlich vorstellen.

Bildungsminister Marco Tullner (CDU) und Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) wollen zudem ihre Konzepte für die Öffnung von Schulen und Kitas nach monatelangem Notbetrieb vorstellen. Derzeit ist geplant, dass es ab 1. März wieder Präsenzunterricht für alle Klassenstufen und Betreuung für alle Kita-Kinder gibt. Die meisten anderen Bundesländer haben ihre Einrichtungen bereits wieder geöffnet.