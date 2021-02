Tamm

43-Jähriger nach Unfall eingeklemmt und gestorben

23.02.2021, 05:07 Uhr | dpa

Ein 43 Jahre alter Mann ist bei einem Autounfall in Tamm (Kreis Ludwigsburg) ums Leben gekommen. Er wurde am Montagabend nach einem Zusammenstoß mit dem Auto eines 36-Jährigen in seinem Wagen eingeklemmt und starb an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Der 36 Jahre alte Mann konnte sich selbst aus seinem Auto befreien und kam ins Krankenhaus. Wie die Polizei mitteilte, war der 43-Jährige zwischen Bietigheim-Bissingen und Tamm in eine Kreisstraße eingebogen und hatte dabei die Vorfahrt des von links kommenden 36-Jährigen nicht beachtet.