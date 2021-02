Bergen auf Rügen

Gedenksteine in Bergen mit brauner Farbe verschmutzt

23.02.2021, 05:35 Uhr | dpa

Zwei Gedenksteine für die Opfer des Nationalsozialismus sind in Bergen auf Rügen mit brauner Farbe überschüttet worden. Ein Zeuge habe die Verschmutzung am Montagnachmittag gemeldet, teilte die Polizei mit. Diese sogenannten Stolpersteine sind in der Regel vor den Wohnhäusern der Opfer in den Gehweg eingelassen. Eine Polizeisprecherin sagte, der Staatsschutz werde Ermittlungen aufnehmen.