Hiddenhausen

Drei Verletzte nach Brand in Mehrfamilienhaus

23.02.2021, 08:37 Uhr | dpa

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Hiddenhausen (Kreis Herford) sind drei Menschen verletzt worden. Am Dienstag sollen Brandermittler den Brandort in dem achtstöckigen Gebäude untersuchen, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Zuvor hatte das "Westfalen-Blatt" darüber berichtet.

Demnach brach der Brand am Montagabend im ersten Stock des Hauses aus. In dem Gebäude seien insgesamt 97 Menschen gemeldet. Wie viele Bewohner zum Brandzeitpunkt zuhause waren, konnte die Polizei nicht sagen. Schadenshöhe und Brandursache waren am Dienstag noch unklar.