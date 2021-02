Schwerin

Regulärer Schulstart bis Klasse sechs in drei Regionen

23.02.2021, 10:08 Uhr | dpa

In den Landkreisen Rostock und Vorpommern-Rügen sowie in der Stadt Rostock gehen die Kinder von Klasse eins bis sechs von diesem Mittwoch an wieder regulär in die Schule. Dort liegt der Corona-Inzidenzwert unter 50. In allen anderen Regionen des Landes und für die Größeren ab Klasse sieben geht es zunächst mit Distanzuntericht zu Hause weiter.

Den Abschlussklassen wird hingegen landesweit Präsenzunterricht angeboten, um die Schüler bestmöglich auf die anstehenden Prüfungen vorzubereiten. In den drei Regionen mit weniger als 50 Corona-Infektionen je 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen ist die Teilnahme daran Pflicht.

Für die Schüler ab Klasse sieben sieht der neue Plan die frühestmögliche Rückkehr zum Präsenzunterricht vom 8. März an vor. Auch dann gilt: Präsenzunterricht ist nur bei einer stabilen Inzidenz von unter 50 möglich. Stabil heißt dabei seit mindestens zehn Tagen. Die Großen sollen zunächst Wechselunterricht mit Anteilen Präsenz- und Distanzunterricht haben.

In den Kitas hat der reguläre Betrieb schon am Montag begonnen. Nur im Landkreis Vorpommern-Greisfwald mit seiner Inzidenz von über 150 kann ledglich eine Notbetreuung angeboten werden.