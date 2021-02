Aalen

Corona-Verordnung bei Feier auf 30 Quadratmetern missachtet

23.02.2021, 11:42 Uhr | dpa

Die Polizei hat eine unerlaubte Verlobungsfeier in einer 30 Quadratmeter großen Wohnung in Aalen (Ostalbkreis) aufgelöst. Trotz geltender Verhaltensregeln zum Schutz vor dem Coronavirus feierten nach Angaben der Beamten insgesamt 26 Personen aus unterschiedlichen Haushalten auf engem Raum miteinander.

Wie es am Dienstag weiter hieß, seien in der kleinen Wohnung weder Abstandsregeln eingehalten worden, noch hätten die Menschen Mund- und Nasenschutz getragen. Die Polizei löste die Feier am Sonntag schließlich auf und nahm die Personalien der Gäste auf. Sie müssen mit einer Anzeige wegen Verstoßes gegen die Corona-Verordnung rechnen.