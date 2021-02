Magdeburg

Sachsen-Anhalt: Zum Schulstart Schnelltests für Lehrer

23.02.2021, 14:43 Uhr | dpa

Zum Schulstart kommende Woche soll es für alle Lehrerinnen und Lehrer an staatlichen Schulen Corona-Schnelltests geben. In den nächsten Tagen werden 110 000 Schnelltests und mehr als 480 000 Schutzmasken ausgeliefert, wie das Haus von Bildungsminister Marco Tullner (CDU) nach einer Kabinettssitzung am Dienstag mitteilte. Damit sei gewährleistet, dass jede Lehrkraft bis zu den Osterferien jeden Tag eine medizinische Maske zur Verfügung habe.

Schülerinnen und Schüler können hingegen noch keine Schnelltests vom Land bekommen. Sobald es Angebote gebe, die für Minderjährige zum Selbstgebrauch zugelassen seien, werde sich das ändern, hieß es vom Bildungsministerium.

In Sachsen-Anhalt sollen Schulen und Kitas nach monatelangem Notbetrieb ab Montag wieder mit Einschränkungen für alle Kinder und Jugendlichen öffnen. Voraussetzung ist, dass es im betreffenden Kreis weniger als 200 neue Corona-Fälle je 100 000 Einwohner und Woche gibt. Das ist derzeit überall außer im Burgenlandkreis der Fall.

An den Grundschulen soll es täglichen Unterricht mit einem fest zugeteilten Lehrer geben. Die Präsenzpflicht ist aufgehoben. Ältere Jahrgänge werden in Gruppen geteilt und lernen abwechselnd in der Schule und mit Aufgaben zu Hause.