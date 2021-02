Minden

Verbrannte Leiche: Kein Hinweis auf Gewaltverbrechen

23.02.2021, 16:13 Uhr | dpa

Nach der Obduktion einer in Minden in Ostwestfalen gefundenen Leiche gibt es keine Anzeichen für ein Gewaltverbrechen. "Die bisherigen Ermittlungen, die Auswertung der Spurenlage am Fundort sowie die heutige Obduktion durch die Rechtsmediziner ergaben keine Anzeichen, dass die Frau durch Gewalteinwirkung einer anderen Person zu Tode kam", teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Die Identität der Frau ist demnach noch offen.

Der verbrannte Körper war am Montagmorgen in der Nähe einer Sportanlage gefunden worden. Der Polizei war zuvor ein Brand an einer Grünfläche gemeldet worden. Aufgrund der unklaren Todesumstände hatte eine Mordkommission die Ermittlungen übernommen.