Halle (Saale)

Stadtrat berät über Impfaffäre und Planetarium-Name

24.02.2021, 02:14 Uhr | dpa

Der Stadtrat in Halle berät am heutigen Mittwoch über das weitere Verfahren in der Impfaffäre um Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos). Die Stadtratsvorsitzende Katja Müller (Linke) kündigte an, mit mehreren Fraktionen einen Dringlichkeitsantrag einreichen zu wollen. Dieser Antrag sei deklarativer Natur und solle die Bedeutung des Disziplinarverfahrens gegen Wiegand unterstreichen. Der Antrag rege außerdem die Suspendierung des Oberbürgermeisters im Rahmen des Verfahrens an.

Auf der Tagesordnung steht auch die Abstimmung darüber, wie das neue Planetarium und Observatorium heißen soll. Eine Debatte war um den Namenszusatz "Sigmund Jähn" entbrannt. Über die Frage, ob die Einrichtung künftig den Namen des ersten Deutschen im All tragen soll, entscheidet der Stadtrat. Gegner einer solchen Benennung führen an, dass Jähn ein Repräsentant des DDR-Regimes gewesen sei. Wenn die Bauarbeiten planmäßig verlaufen, soll der Rundbau Ende 2021 eröffnet werden.