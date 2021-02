Volkmarsen

Gedenken ein Jahr nach Attacke auf Rosenmontagsumzug

24.02.2021, 02:24 Uhr | dpa

Besucher in Karnevalskostüm stehen beim ökumenischen Gottesdienst. Foto: Swen Pförtner/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Ein Jahr nach der Auto-Attacke auf den Rosenmontagsumzug in Volkmarsen erinnert Hessen an die Gewalttat mit Dutzenden Verletzten. Geplant ist ein ökumenischer Gottesdienst heute (18.00 Uhr) in der evangelischen Kirche der nordhessischen Stadt.

Am 24. Februar 2020 war ein Auto in die Zuschauermenge gefahren, die den Volkmarser Rosenmontagsumzug sehen und feiern wollte. Der damals 29 Jahre alte Fahrer soll den Wagen absichtlich in das Gedränge gesteuert haben. 90 Menschen, darunter viele Kinder, erlitten teils schwere Verletzungen. Zahlreiche weitere wurden laut der ermittelnden Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt beeinträchtigt oder traumatisiert. Insgesamt gibt es mehr als 150 Betroffene.

Der mutmaßliche Täter ist mittlerweile angeklagt, unter anderem wegen versuchten Mordes in 91 Fällen und gefährlicher Körperverletzung in 90 Fällen. Der Deutsche schweigt nach Angaben der Ermittler bislang. Einen Termin für den Prozess vor dem Landgericht Kassel gibt es noch nicht. Das Gericht muss laut Sprecher noch über die Zulassung der Anklage und die Eröffnung des Hauptverfahrens entscheiden.

Der Gedenkgottesdienst ist wegen der Corona-Pandemie als Online-Gottesdienst geplant und kann laut Veranstaltern per Livestream auf hessenschau.de verfolgt werden.