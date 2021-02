Greifswald

Defekt an Akku-Ladegerät löst Brand aus: 30 000 Euro Schaden

24.02.2021, 07:35 Uhr | dpa

Das Aufladen eines Werkzeug-Akkus hat einer Familie in Greifswald einen Brand mit knapp 30 000 Euro Schaden beschert. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch erklärte, war der Akku am Dienstag in der Garage an das Stromnetz angeschlossen worden. Durch einen technischen Defekt fing erst das Ladegerät, dann die Garage samt Fahrzeug und eingelagertem Werkzeug Feuer. Mehrere Feuerwehren konnten nur noch verhindern, dass sich der Brand auf das Wohnhaus ausbreitete. Kriminalisten untersuchten den Brandort und fanden die Brandursache heraus. Verletzt wurde niemand.