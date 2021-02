Lingen (Ems)

Zoll beschlagnahmt gefälschte Designerware

24.02.2021, 12:07 Uhr | dpa

Ein Mann aus Westniedersachsen hat in den USA Designerschuhe und trendige Gürtel im Wert von 15.000 Euro bestellt - doch weil die Ware gefälscht war, wird er sie nie in Empfang nehmen können. Die Beamten des Zollamtes Lingen zogen die Produkte aus dem Verkehr. Die Zöllner waren durch die Aufmachungen und die Verpackungen misstrauisch geworden und schickten Fotos davon an die Originalhersteller. Diese bestätigten schließlich den Verdacht, dass es sich um Fälschungen handelte, sagte ein Zollsprecher am Mittwoch. Die Ware wird nun vernichtet. Unter Umständen kommen auf den Käufer, der die Waren per Internet gekauft hatte, auch noch Schadensersatzforderungen der Originalhersteller hinzu.