Buxtehuder SV verlängert mit Prior und Heldmann

24.02.2021, 13:48 Uhr | dpa

Buxtehudes Trainer Dirk Leun an der Seitenlinie. Foto: Hendrik Schmidt/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Mit Blick auf die kommende Saison hat Handball-Bundesligist Buxtehuder SV zwei weitere Spielerinnen an sich gebunden. Der Club verlängerte die Verträge von Paula Prior und Johanna Heldmann bis Mitte 2022. "Ich freue mich darauf mitzuerleben, wie wir uns als junge Mannschaft im nächsten Jahr noch weiterentwickeln. Gern möchte ich meinen Teil dazu beitragen und weiß es zu schätzen, noch mindestens ein Jahr auf dem Niveau Handball zu spielen", sagte Paula Prior in einer Vereinsmitteilung am Mittwoch.

Die Spielmacherin hat ihre Karriere beim BSV begonnen und den Verein nur für ein zweijähriges Intermezzo beim Kooperationspartner HL Buchholz 08-Rosengarten verlassen. "Es ist schön, dass uns mit Paula eine echte Buxtehuderin erhalten bleibt. Sie ist technisch stark und wird mit ihrer großen Variabilität der Mannschaft weiterhelfen können", sagte Trainer Dirk Leun.

Der Verbleib der vor dieser Saison von den Handball-Luchsen zum BSV gewechselten Heldmann sorge dagegen auf der rechten Rückraumposition für Kontinuität, sagte Leun. "Ich hoffe und wünsche mir, dass Johanna in ihrer zweiten Saison in Buxtehude weiter an Stabilität gewinnen und sich zu einer absolut verlässlichen Größe entwickeln wird."