Kassel

Sattelzug kracht in Lkw

24.02.2021, 15:03 Uhr | dpa

Beim Zusammenprall zweier Lastwagen am Mittwochmorgen in Kassel sind die beiden Fahrer verletzt worden, einer von ihnen schwer. Gesundheitliche Probleme des 58-Jährigen seien vermutlich der Auslöser für den Auffahrunfall gewesen, teilte die Polizei mit. Er sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Schaden an seinem Sattelzug sowie dem vorausfahrenden Kipper wird auf rund 200 000 Euro geschätzt. Die Straße im Stadtteil Bettenhausen wurde für zwei Stunden gesperrt, der Verkehr staute sich.