Sandersdorf-Brehna

Mehr als 100 Fahrräder von Laster an der A9 gestohlen

24.02.2021, 16:36 Uhr | dpa

Diebe haben auf einem Parkplatz an der A9 mehr als 100 Fahrräder von einem abgestellten Sattelzug gestohlen. Die Täter seien mit 24 E-Bikes und 90 weiteren Rädern im Gesamtwert von rund 120 000 Euro verschwunden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Laster habe an der Rastanlage Köckern-Ost (Landkreis Anhalt Bitterfeld) von Dienstag auf Mittwoch geparkt. Die Beamten ermitteln nun wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall.