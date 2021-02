Magdeburg

Magdeburger Domplatz-Open-Air für Sommer abgesagt

24.02.2021, 18:15 Uhr | dpa

Weil eine sichere Planung in der Corona-Pandemie nicht möglich ist, sagt das Theater Magdeburg sein für den Sommer geplantes Domplatz-Open-Air ab. Die Entscheidung sei nach einem Gespräch zwischen Stadt und Theater gefällt worden, hieß es am Mittwoch in einer Mitteilung. Eine kurzfristige Absage im Mai oder später würde zu einem erheblichen Defizit führen.

Genauso gravierend sei der Umstand, dass die geltenden Abstands- und Hygieneregeln auf dem Domplatz für die beteiligten Künstlerinnen und Künstler in den Containern für Garderobe, Maske, Technik, Orchester, Ballett und Chor nicht garantiert werden könnten. Auch die Anreise des Publikums mit Bus und Bahn könne ein hohes Infektionsrisiko bedeuten.

Das Musical "Hairspray" sollte vom 18. Juni an auf dem Domplatz gezeigt werden. 2020 musste das Domplatz-Open-Air "Rebecca" schon pandemiebedingt abgesagt werden, es soll 2022 gezeigt werden.