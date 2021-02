Oberstdorf

DOSB-Boss: Oberstdorf kann "Meilenstein" für Olympia sein

24.02.2021, 21:20 Uhr | dpa

DOSB-Präsident Alfons Hörmann nimmt an einer Pressekonferenz teil. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

DOSB-Präsident Alfons Hörmann sieht die Nordische Ski-Weltmeisterschaft unter Corona-Bedingungen auch als wichtige Bewährungsprobe für die bevorstehenden Großevents im Sommer und im nächsten Winter. "In solchen Situationen hilft weltweiter Rückenwind. Oberstdorf könnte im Sinne von 'best practice' ein Meilenstein auf dem Weg des Weltsports nach Tokio und Peking sein", sagte Hörmann am Mittwochabend bei der Eröffnungsfeier der Titelkämpfe im Allgäu. Der 60 Jahre alte Chef des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) kommt selbst aus dem Allgäu und war früher Präsident des Deutschen Skiverbandes (DSV).

Die Olympischen Sommerspiele von Tokio waren pandemiebedingt um ein Jahr von 2020 auf 2021 verschoben worden und sollen in diesem Jahr (23. Juli bis 8. August) nachgeholt werden. Nur ein halbes Jahr später stehen vom 4. bis 20. Februar die Winterspiele 2022 in Peking auf dem Programm. In Oberstdorf finden wegen der Corona-Krise alle Wettbewerbe der Skispringer, Kombinierer und Langläufer ohne Zuschauer statt. Alle Beteiligten werden engmaschig getestet.