Magdeburg

Tod eines Kleinkinds in Wefensleben: Eltern vor Gericht

25.02.2021, 01:03 Uhr | dpa

Der Tod eines Kleinkinds beschäftigt von heute (9.00 Uhr) an die erste Strafkammer des Magdeburger Landgerichts. Auf der Anklagebank sitzen die Eltern des 14 Monate alten Jungen, denen Tötung durch Unterlassen vorgeworfen wird. Das Kind soll vermutlich am 2. September 2020 gestorben sein, nachdem es über längere Zeit nicht ausreichend ernährt und eine Krankheit nicht ärztlich behandelt worden war. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Junge durch rechtzeitiges Eingreifen der Eltern hätte gerettet werden können. In dem Haushalt in Wefensleben (Bördekreis) wohnten zu dem Zeitpunkt laut Gericht noch drei weitere Kinder im Alter von drei, sechs und sieben Jahren.

Der 38 Jahre alte Vater kann den Angaben zufolge aufgrund einer psychischen Erkrankung als schuldunfähig gelten. Im Fall einer Verurteilung wäre eine dauerhafte Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus wahrscheinlich. Bei der Mutter, die zunächst mit den drei anderen Kindern geflüchtet war und sich am 19. Januar gestellt hatte, soll es aktuell keinen Verdacht auf eine Schuldunfähigkeit geben. Sie befindet sich in Untersuchungshaft.

Das Gericht hat zunächst Verhandlungstage bis Mitte März vorgesehen. Es sollen 15 Zeugen und zwei Sachverständige gehört werden.