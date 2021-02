Torgau

Schwerverletzter Motorradfahrer nach Überholmanöver

25.02.2021, 06:18 Uhr | dpa

Beim Überholen eines Lastwagens hat ein 64 Jahre alter Motorradfahrer bei Torgau (Landkreis Nordsachsen) ein anderes Fahrzeug gestreift und ist schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag nach dem Vorfall auf der Bundesstraße 183 mitteilte, wollte der Motorradfahrer am Mittwochnachmittag den Lastwagen in einer Rechtskurve trotz durchgezogener Linie und Gegenverkehr überholen. Dabei habe er einen entgegenkommenden Transporter gestreift und sei zu Fall gekommen. Der 64 Jahre alte Mann habe schwere Beinverletzungen erlitten und sei mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden.