Offenbach am Main

Bis Freitag bleibt es frühlingshaft in Hessen

25.02.2021, 07:30 Uhr | dpa

In Hessen bleibt es auch am Donnerstag weiterhin frühlingshaft und mild. Am Morgen soll es noch etwas Nebel geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Tagsüber wird es sonnig bei Höchstwerten zwischen 16 und 19 Grad. Am Abend ziehen Wolken auf, in der Nacht kann es gebietsweise regnen.

Zum Wochenende soll es laut Vorhersage etwas abkühlen. Der Freitag startet zunächst bewölkt. Im Tagesverlauf lockert der Himmel aber auf und es wird überwiegend heiter. Die Höchsttemperaturen liegen bei 9 Grad in Nordhessen, bei 8 Grad in den Hochlagen und bei 12 Grad an der Bergstraße.

Samstag und Sonntag bringen einen Mix aus Sonne und Wolken. Regen soll es laut DWD keinen geben. Es weht ein schwacher Wind aus Nordost. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 8 und 12 Grad.