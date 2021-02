Magdeburg

Sachsen-Anhalt will mehr Gäste aufs Land locken

25.02.2021, 11:13 Uhr | dpa

Mit 1,6 Millionen Euro will Sachsen-Anhalts Umwelt- und Landwirtschaftsministerium Tourismusprojekte auf dem Land fördern. Anträge könnten unter anderem Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Vereine bis zum 3. Mai stellen, teilte das Ministerium am Donnerstag in Magdeburg mit. "Wenn wir in Tourismusprojekte in unseren Dörfern investieren, sichern wir die nachhaltige Entwicklung auf dem Land", erklärte Umweltministerin Claudia Dalbert (Grüne). "Ich habe in den vergangenen vier Jahren in Sachsen-Anhalt sehr viele Menschen mit großartigen Ideen getroffen; Menschen, die andere begeistern und gemeinsam konkrete Projekte umsetzen wollen."