Minden

Polizei macht Vierjährige glücklich: Rosa Rad gerettet

25.02.2021, 14:06 Uhr | dpa

Ein Polizist steht am Mittellandkanal in Minden neben einem Kinderrad. Foto: Polizei Duisburg/dpa/Aktuell (Quelle: dpa)

Die Wasserschutzpolizei auf dem Mittellandkanal in Minden hat mit einem Einsatz der besonderen Art eine Vierjährige glücklich gemacht. Dem Kind war ein rosafarbenes kleines Rad ins Wasser gefallen, wie die zuständige Polizei in Duisburg am Donnerstag mitteilte. Bei dem Vorfall am Dienstag suchte die Besatzung den Kanalgrund mit einem Haken ab und wurde fündig. Die Beamten zogen das Prinzessin-Lillifee-Rad hoch und zauberten ein Lachen ins Gesicht, heißt es in der Mitteilung. Als Dankeschön versprach die Vierjährige, ein Bild zu malen.