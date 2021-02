Rostock

Hansa Rostock für englische Wochen gerüstet

25.02.2021, 14:11 Uhr | dpa

Beim Fußball-Drittligisten FC Hansa Rostock hat sich die Personallage rechtzeitig vor den anstehenden zwei Englischen Wochen weiter entspannt. "Wir sind gut gerüstet. Max Reinthaler und Luca Horn sind zurück im Mannschaftstraining. Es fehlen nur noch Maurice Litka und Nils Butzen, der aber auch Fortschritte macht und in absehbarer Zeit zurück sein kann", sagte Trainer Jens Härtel am Donnerstag zwei Tage vor dem Auswärtsspiel am Samstag (14.00 Uhr/Magentasport) bei Viktoria Köln. Litka wird wegen eines Kreuzbandrisses in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen.

Härtel hat für die Partie bei den Rheinländern sogar Alternativen, die mehr als das sind. Innenverteidiger Sven Sonnenberg und Mittelstürmer John Verhoek haben ihre Sperren, die ihren Einsatz im Heimspiel gegen Waldhof Mannheim (1:0) verhinderten, abgesessen und drängen in die Startelf zurück. Beide waren Garanten dafür, dass Hansa die vergangenen sieben Spiele nicht mehr verlor und sechs davon gewonnen hat.

Der Vereinsrekord soll in Köln nach Möglichkeit ausgebaut und so der Platz im Spitzentrio gefestigt werden. "Wir müssen dieselbe Effektivität an den Tag legen wie in den letzten Spielen", sagte Härtel. Einen Spaziergang erwartet er allerdings nicht. "Köln hat eine gute Mannschaft mit guten Einzelspielern und zuletzt gute Leistungen gezeigt. Wir wissen, dass eine Hausnummer auf uns zukommt", betonte der 51-Jährige.