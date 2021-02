Bad Lauchstädt

71 Jahre alter Fahrradfahrer tot in Bad Lauchstädt gefunden

25.02.2021, 15:45 Uhr | dpa

In Bad Lauchstädt (Saalekreis) ist ein 71-Jähriger tot neben seinem Fahrrad gefunden worden. Rettungskräfte hätten am Mittwoch nur noch seinen Tod feststellen können, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Polizei habe die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen.