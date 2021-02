Gustow

Schilfrohrernte in MV geht zu Ende: Wieder zu früh

25.02.2021, 16:33 Uhr | dpa

Die Rohrwerber ernten auf der Halbinsel Drigge am Ufer des Strelasund Schilfrohr. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa (Quelle: dpa)

Mit einer Mischung aus Mähdrescher und Pistenraupe fährt Reetdachdecker Stefan Rolinski durch einen Schilfgürtel auf der Halbinsel Drigge im Süden von Rügen. Die Maschine mäht das Rohr und bindet es zu Bündeln zusammen. Später soll es beim Neubau oder der Reparatur von Reetdächern verwendet werden. Die Zeit für die Ernte ist allerdings knapp. Aus Naturschutzgründen darf nur von Anfang November bis Ende Februar geerntet werden.

Das sei zu kurz, sagte Stefan Rolinski, der auch Vorstandsmitglied der Reetdachdecker-Innung in MV ist. "Wir haben einfach keinen Frost mehr im Spätherbst." Den brauche es, damit das Rohr erntereif wird. Bis Mitte Januar könne praktisch nicht geerntet werden. Rolinksi fordert deshalb, die Rohrmahd genannte Ernte bis Mitte März zu erlauben.

Laut Marlies Händschke habe man früher regulär bis Mitte März ernten können. Sie war lange Geschäftsführerin der Innung und kritisiert, dass man jetzt ab Ende Februar jeden Tag, den man länger brauche kostenpflichtig beantragen müsse. "Aufwand und Nutzen sind in keinerlei vernünftigem Verhältnis für kleine Reeternter mehr gegeben." Deswegen werde die Ernte zunehmend ins Ausland verlagert.

Das Eindecken von Dächern mit Reet ist eine der ältesten Techniken beim Hausbau. Die ersten nachgewiesenen Rohrdächer hat es bereits um 4000 v. Chr. gegeben. Das Reetdachdeckerhandwerk steht seit 2014 im bundesweiten Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes der UNESCO.

In Mecklenburg-Vorpommern ernten laut Händschke höchstens noch vier bis fünf Dachdeckerbetriebe selbst. Laut einem Papier vom Greifswald Moor Centrum von 2019 werden noch etwa 200 000 Bunde pro Jahr geerntet. Bis 1989 habe das VEB Meliorationskombinat Rostock jährlich rund 1,2 Millionen geerntet. Das in Deutschland verwendete Rohr stammt demnach nur zu 15 Prozent aus heimischen Beständen. Der Großteil komme aus Süd- und Osteuropa oder China.

Schilfrohr sei ein ökologischer Baustoff, sagte Rolinski. Es bleibe aber ein fader Beigeschmack, wenn man es erst über Ozeane und Autobahnen transportieren müsse. Zudem ist er von der Qualität der heimischen Ware überzeugt: "In meinen Augen ist es schon das beste Schilf, was hier aufs Dach kommen kann, weil's ja hier vor der Haustür gewachsen ist und an die klimatischen Bedingungen angepasst ist."

Von geschäftsschädigenden Auflagen spricht Händschke. "In allen anderen Ländern rings um uns herum ist das möglich". In Polen werde die Ernte etwa durch EU-Mittel gefördert. Die Rohrmahd gilt in Mecklenburg-Vorpommern als wirtschaftliche Nutzung eines besonders geschützten Biotops und nicht als Landwirtschaft. Sie ist nicht beihilfefähig.

Dabei ist die Rohrmahd auch ökologisch sinnvoll - zu diesem Ergebnis kommt jedenfalls das Greifswald Moor Centrum. Sie sei eine umweltfreundliche Form "nasser" Landnutzung. Die Entwässerung von Mooren könne vermieden werden, heißt es in dem Papier. Aktuell stammen etwa ein Drittel der gesamten Treibhausgasemissionen Mecklenburg-Vorpommerns von entwässerten Mooren. Zu diesem Ergebnis kamen kürzlich Forscher der Universitäten Rostock und Greifswald.

Man habe sich bereits an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gewendet mit dem Ziel, dass Richtlinien erneuert und Gesetze angepasst werden, sagte Händschke. Reet sei nicht einmal in der Kategorie nachwachsende Rohstoffe gelistet. "Wir reden doch immer von Nachhaltigkeit."