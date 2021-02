Potsdam

Polizei schnappt bekannte Einbrecher

25.02.2021, 17:07 Uhr | dpa

Die Polizei in Potsdam ist zwei einschlägigen Einbrechern auf die Schliche gekommen. Die beiden 33 und 39 Jahre alten Männer hatten versucht, durch den Keller in ein Haus in der Teltower Vorstadt einzubrechen, wie die Polizeidirektion West am Donnerstag mitteilte. Ein Zeuge habe die beiden jedoch erwischt, woraufhin sie geflüchtet seien. Eine eingeleitete Fahndung war erfolgreich: Die Ermittler konnten die beiden Männer in der Nähe des Hauses am Mittwoch in der Drevesstraße stellen. Bei dem Gespann fanden die Polizisten den Angaben zufolge Einbruchswerkzeug und eine Tüte "mit einer weißen betäubungsmittelähnlichen Substanz". Die beiden Männer wurden in Gewahrsam genommen, später aber mangels Haftgründen entlassen. Weitere Ermittlungen seien eingeleitet worden.