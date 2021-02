Verden (Aller)

Prozess gegen zwei Männer wegen Zwangsprostitution vor Ende

26.02.2021, 03:40 Uhr | dpa

Im Prozess gegen zwei Männer, die eine junge Frau zur Prostitution gezwungen und für 2000 Euro an ihre späteren mutmaßlichen Mörder "verkauft" haben sollen, wird heute ein Urteil erwartet. Zuvor will die Verteidigung noch plädieren. Der Prozess beginnt um 9.00 Uhr. Angeklagt sind ein 21-Jähriger und ein 26-Jähriger - der jüngere gilt als Haupttäter. Die Frau war im April 2020 an eine Betonplatte gefesselt und in der Weser im Kreis Nienburg ertränkt worden.

Für den 21-Jährigen hatte die Staatsanwaltschaft wegen Menschenhandels eine Freiheitsstrafe von viereinhalb Jahren beantragt, für den Älteren wegen Beihilfe eine Bewährungsstrafe von eineinhalb Jahren. Der Jüngere soll die psychisch kranke Frau an Freier vermittelt und im Frühjahr 2020 gegen Bezahlung an zwei Personen übergeben haben, die die 19-Jährige als Prostituierte vermarkten wollten.

Gegen diese mutmaßlichen Täter, die die Frau ertränkt haben sollen, läuft am Landgericht Verden separat ein Mordprozess. (Az. 3 KLs 19/20)