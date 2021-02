Schwerin

Viele Wolken und Wind in Mecklenburg-Vorpommern erwartet

26.02.2021, 06:25 Uhr | dpa

Nach frühlingshaften Tagen ziehen Wolken und Wind nach Mecklenburg-Vorpommern. Der Freitagvormittag wird stark bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im weiteren Tagesverlauf könne es jedoch im Norden heitere Abschnitte geben. Im Süden des Bundeslandes ist mit leichtem Regen zu rechnen. Die maximalen Temperaturen liegen bei acht Grad auf den Inseln und elf Grad im Binnenland. Dazu zieht ein frischer West- bis Nordwestwind auf.

In der Nacht zu Samstag bleibt es der Vorhersage nach wolkig. Es kühlt auf fünf bis zwei Grad ab. An der Küste weht weiterhin ein frischer West- bis Nordwestwind. Am Tag rechnen die Meteorologen mit einem bedeckten Himmel, erst am Nachmittag treten größere Wolkenlücken auf und es zeigt sich etwas Sonne. Die Temperaturen pendeln zwischen sieben und zehn Grad, an der Vorpommerschen Küste um die sechs Grad.