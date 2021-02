Offenbach am Main

Sonne-Wolken-Mix und kühlere Temperaturen am Wochenende

26.02.2021, 07:10 Uhr | dpa

Die Menschen in Hessen müssen sich am Wochenende auf deutlich kühlere Temperaturen einstellen als zuletzt. Am Freitag sind es teilweise zehn Grad weniger als noch am Donnerstag, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte. Zudem sorgt eine Kaltfront von Nordwesten her verbreitet für Regen. Dort zieht er am Mittag ab. Am späten Nachmittag lockert es dann schließlich auch im Südosten auf - bei Temperaturen von maximal acht bis elf Grad. Auch am Samstag und Sonntag bleibt es demnach bei diesen Temperaturen. In den kommenden Nächten ist zudem leichter Bodenfrost möglich.

Dabei ist es dem DWD-Experten zufolge zwar freundlich und trocken, aber weniger sonnig als in der vergangenen Woche. In Nordhessen ist es am Samstag stark bewölkt, in der Südhälfte dagegen auch zeitweise sonnig. Am Sonntag ist das Wetter verbreitet heiter bis wolkig. Zu Beginn der neuen Woche klettern die Temperaturen laut DWD wieder nach oben. Bei viel Sonne erreichen sie am Montag bis zu 15 Grad.