Mindelheim

Frau fährt ohne Führerschein zum Fahrschulunterricht

26.02.2021, 13:04 Uhr | dpa

Eine Frau (25) ist in Mindelheim ausgerechnet zum Fahrschulunterricht ohne Führerschein gefahren. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, sei die Frau am Vortag durch ihre unsichere Fahrweise aufgefallen - und daher kontrolliert worden. "Sie muss sich nun auf ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis einstellen", so die Behörde.