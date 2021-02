Hövelhof

E-Bike-Akku setzt Wohnung in Brand: Verletzte und Schäden

26.02.2021, 14:30 Uhr | dpa

Selbstständige Arbeiten an einem Akku eines E-Bikes haben nach ersten Ermittlungen von Experten einen Wohnungsbrand in Hövelhof bei Paderborn ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, sei das Wohnzimmer in einem Einfamilienhaus am Donnerstag in Brand geraten und von der Feuerwehr gelöscht werden. Die 56 Jahre alten Eltern und zwei erwachsene Söhne (18 und 23) wurden verletzt und kamen ins Krankenhaus. Der Sachschaden beträgt laut Polizei rund 100 000 Euro. Die betroffene Wohnung ist zunächst unbewohnbar.

Die Familie hatte zunächst versucht, den Brand selbst mit einem Feuerlöscher zu löschen, was nicht gelang. "Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass der Brand aufgrund selbstständig vorgenommener Arbeiten an dem Akku eines E-Bikes entstanden ist", teilten die Brandexperten der Kreispolizeibehörde Paderborn nach Untersuchungen am Freitag mit.