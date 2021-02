Rostock

Hansa Rostock will Erfolgsserie ausbauen: Duo wieder dabei

27.02.2021, 01:42 Uhr | dpa

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock will seine Aufstiegsambitionen am heutigen Samstag bei Viktoria Köln untermauern. "Wir müssen dieselbe Effektivität an den Tag legen wie in den letzten Spielen", sagte Hansa-Trainer Jens Härtel. Seine Elf ist seit sieben Spielen ungeschlagen und hat auswärts viermal gewonnen.

Hansa kann mit dem Erfolgsteam der vergangenen Wochen auflaufen. Die beiden zuletzt gesperrten Sven Sonnenberg und John Verhoek sind wieder dabei und dürften zur Startelf gehören. "Wir sind personell gut gerüstet", sagte der Hansa-Coach. Für die Rostocker ist das Gastspiel der Auftakt von zwei englischen Wochen mit insgesamt fünf Partien, darunter zwei Nachholspielen.