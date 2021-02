Löcknitz

Ausländerfeindliche Parolen in Löcknitz

27.02.2021, 08:29 Uhr | dpa

Die Polizei ist am Freitagabend in Löcknitz (Kreis Vorpommern-Greifswald) wegen ausländerfeindlicher Rufe ausgerückt. Aus einer Personengruppe heraus sollen entsprechende Parolen in Richtung von zwei polnischen Staatsangehörigen gerufen worden sein. Eine Suche nach den tatverdächtigen Personen war laut Polizei nicht erfolgreich. Dennoch wurde eine Anzeige wegen Verdachts auf Volksverhetzung aufgenommen.