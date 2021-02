Leer (Ostfriesland)

Wohnungsbrand in Leer: Eine leichtverletzte Person

27.02.2021, 08:31 Uhr | dpa

Bei einem Wohnungsbrand in Leer ist am Freitag ein Mensch leicht verletzt worden. Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen die Flammen aus den Fenstern im Obergeschoss des Hauses. Nach Angaben der Feuerwehr war der Brand in der Küche einer Wohnung ausgebrochen. Rettungskräfte brachten eine leichtverletzte Person in ein Krankenhaus. Rund 70 Feuerwehrleute waren bei dem Brand im Einsatz.