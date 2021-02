Plauen

Falsche Microsoft-Mitarbeiter versuchen Geld zu erbeuten

27.02.2021, 08:48 Uhr | dpa

Falsche Microsoft-Mitarbeiter haben von einer 59 Jahre alten Frau aus Plauen (Vogtlandkreis) insgesamt 1 605 Euro erbeutet. Der Frau sei von angeblichen Mitarbeitern des Unternehmens Microsoft per Telefon vorgegaukelt worden, dass es schwerwiegende Probleme mit ihrem Computer gebe, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Frau wurde aufgefordert mehrfach Geldbeträge zu überweisen. Die Täter gaben an, nach den Geldüberweisungen ein Passwort zum Entsperren des Computers zu übermitteln. Nach Rücksprache mit der Bank wurden die Überweisungen der 59-Jährigen storniert.