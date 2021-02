Magdeburg

CDU-Generalsekretär Schulze: AfD ist unser größter Gegner

27.02.2021, 10:22 Uhr | dpa

Sven Schulze, Generalsekretär der CDU Sachsen-Anhalt, schaut in die Kamera. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zenralbild/dpa (Quelle: dpa)

Der für den Landesvorsitz der CDU Sachsen-Anhalt kandidierende Generalsekretär Sven Schulze hat einer Zusammenarbeit mit der AfD eine klare Absage erteilt. "Noch mal für alle zum Mitschreiben. Es wird keinerlei Zusammenarbeit mit der AfD geben. Punkt. Die AfD ist im Wahlkampf unser größter Gegner", sagte Schulze in einem Interview der "Magdeburger Volksstimme". In Sachsen-Anhalt wird am 6. Juni ein neuer Landtag gewählt. Die AfD ist aktuell die größte Oppositionsfraktion. Es regiert eine Koalition aus CDU, SPD und Grünen.

Schulze verteidigte, dass vor einer Woche mit Lars-Jörn Zimmer und Ulrich Thomas zwei CDU-Politiker auf den guten Plätzen drei und vier der Kandidatenliste für die Landtagswahl gewählt wurden, die unverhohlen - und gegen die Parteilinie - für eine engere Zusammenarbeit mit der AfD geworben hatten. Beide Politiker hatten mit einem Papier bundesweit für Empörung gesorgt, in dem sie 2019 dafür warben, "das Soziale wieder mit dem Nationalen zu versöhnen".

Schulze sagte dazu, Zimmer und Thomas seien für den Satz in der Denkschrift "völlig zu Recht deutschlandweit hart kritisiert worden". "Dafür haben sie auch in der CDU keinerlei Unterstützung gefunden." Die zwei säßen seit 2002 und 2006 im Landtag, und er halte es für ungerechtfertigt, ihre Arbeit auf den einen Satz zu reduzieren.

Die Landes-CDU will ihren neuen Landesvorsitzenden bei einem Parteitag am 27. März wählen. Am Freitag hatte die CDU öffentlich gemacht, dass der 41-jährige Schulze für den derzeit unbesetzten Führungsposten kandidiert.