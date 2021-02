Offenbach am Main

Mix aus Sonne und Wolken in Hessen

27.02.2021, 13:31 Uhr | dpa

Ein Mix aus Sonne und Wolken erwartet die Menschen in Hessen am Wochenende. Der Sonntag beginnt zwar gebietsweise neblig-trüb, am Nachmittag lässt sich aber zunehmend die Sonne blicken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Samstag mitteilte. Die Temperaturen steigen auf neun bis zwölf Grad, in Hochlagen um acht Grad. In der Nacht zum Montag ist es klar bei einem Temperaturrückgang auf zwei bis minus zwei Grad.