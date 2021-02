Offenbach am Main

Rheinland-Pfalz und Saarland: Trockenes und sonniges Wetter

27.02.2021, 13:36 Uhr | dpa

Das Wochenende in Rheinland-Pfalz und im Saarland wird trocken und sonnig. In der Nacht zum Sonntag kann sich vereinzelt Nebel bilden, verbreitet ist Bodenfrost möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit Sitz in Offenbach mitteilte. Es kühlt ab auf zwei bis null Grad, im Bergland bis minus zwei Grad. Der Sonntag wird sonnig und trocken bei zehn bis 13 Grad, im höheren Bergland acht Grad. Auch in der Nacht zum Montag bleibt es trocken. Die Temperatur sinkt auf zwei bis minus drei Grad. Entlang der Flüsse ist Nebel möglich.