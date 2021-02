Polizei kontrolliert Einhaltung von Einreiseverbot nach MV

27.02.2021, 17:03 Uhr | dpa

Mit knapp 100 Beamten hat die Polizei am Samstag in Mecklenburg-Vorpommern die Einhaltung der Corona-Bestimmungen kontrolliert und dabei auch das Einreiseverbot für Tagestouristen durchgesetzt. Wie die Polizeiinspektion Anklam mitteilte, wurden bis zum Nachmittag in Vorpommern die Insassen von mehr als 500 Fahrzeugen überprüft.

195 der Autos hätten Kennzeichen aus anderen Regionen Mecklenburg-Vorpommerns gehabt, 317 aus anderen Bundesländern. Bei den Kontrollen seien 48 Fahrzeuge aus dem Land zurückgewiesen worden und 54 aus anderen Bundesländern. Gegen neun auswärtige Personen gab es laut Polizei Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten. Die Einreise in den besonders vom Coronavirus betroffenen Landkreis Vorpommern-Greifswald ist ohne triftigen Grund aktuell nicht erlaubt.

Besonders strenge Vorschriften gelten für den deutsch-polnischen Reiseverkehr. An der Grenze zu Polen seien 135 Fahrzeugführer bei der Einreise nach Deutschland und 202 bei der Ausreise auf die Bestimmungen der Corona-Landesverordnung sowie die Quarantänepflicht nach Rückkehr hingewiesen worden. Auf die Einreise hätten daraufhin 21 Fahrzeugführer verzichtetet, auf die Ausreise 49, hieß es. Von neun Einreisenden seien wegen fehlender Anmeldung und erforderlicher Quarantäne die Personalien aufgenommen worden, um sie an die zuständigen Gesundheitsämter weiterzuleiten.

Auch im Westen des Landes gab es erneut Kontrollen mit Schwerpunkten an der Landesgrenze zu Schleswig-Holstein, auf der Insel Poel und in der Region Bad Doberan. Dabei wurden nach Angaben eines Polizeisprechers in Rostock die Insassen von rund 130 Fahrzeugen überprüft. Auch dort habe es Zurückweisungen gegeben, insbesondere für Personen aus Hamburg, Niedersachsen und Berlin. Tagestouristische Besuche sind in Mecklenburg-Vorpommern untersagt, um die Einschleppung des Coronavirus zu unterbinden. Die Kontrollmaßnahmen sollen über das gesamte Wochenende fortgeführt werden, hieß es von der Polizei.