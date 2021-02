Bad Langensalza

Thüringer HC feiert glanzlosen Heimsieg gegen Oldenburg

28.02.2021, 16:47 Uhr | dpa

Ein Ball in der Hand eines Spielers. Foto: Robert Michael/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Die Handballerinnen des Thüringer HC haben in der Bundesliga den vierten Heimsieg in Serie gefeiert. Gegen den VfL Oldenburg gelang dem Team von Trainer Herbert Müller am Sonntagnachmittag ein zwar glanzloser, aber ungefährdeter 27:22 (14:11)-Erfolg. Zur besten THC-Werferin avancierte Rückraumspielerin Marketa Jerabkova mit sieben Toren.

Zwei Tage nach dem teilweise spektakulären Schlagabtausch in Blomberg, der mit einer 29:31-Niederlage endete, versprühten die Thüringerinnen diesmal offensiv wenig Glanz. Mit einem kurzen Zwischenspurt vor der Pause erspielten sie sich einen Drei-Tore-Vorsprung zur Halbzeit, verpassten es dann jedoch lange, sich vorentscheidend abzusetzen. Den Oldenburgerinnen fehlte allerdings die Qualität, um den THC-Heimsieg ernsthaft gefährden zu können.