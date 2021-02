Kassel

SC Magdeburg auf Rang zwei: 27:24-Sieg bei der MT Melsungen

28.02.2021, 18:14 Uhr | dpa

Der SC Magdeburg hat in der Handball-Bundesliga einen weiteren Sieg eingefahren und liegt vorerst auf Tabellenplatz zwei. Bei der MT Melsungen hieß es am Sonntagnachmittag 27:24 (13:12). Bester Werfer der Magdeburger war einmal mehr Omar Magnusson (8/4), für Melsungen war Timo Kastening (6/1) am erfolgreichsten.

Magdeburg produzierte zu Beginn leichte Fehler und musste einem Rückstand hinterherlaufen (3:5/9.). Mit besserer Konzentration gelang anschließend ein 6:1-Lauf und der SCM führte mit drei Toren (9:6/17.). Diesen Vorsprung verteidigte der SCM fast bis in die Pause, kassierte aber durch eine Unkonzentriertheit im Angriff doch noch den Anschlusstreffer.

Nach der Pause wurde die Partie hektisch und fehlerbehaftet, der SCM holte sich seinen Vorsprung zurück (16:13/36.). Melsungen schaffte den Anschluss, der SCM erhöhte auf drei Tore - das wiederholte sich mehrfach in der Partie. Erst kurz vor Schluss lag der SCM vier Tore vor (26:22/56.) und entschied damit das Spiel.