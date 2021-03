Magdeburg

Sachsen-Anhalt öffnet Schulen, Kitas, Friseure und Baumärkte

01.03.2021, 03:32 Uhr | dpa

Nach zweieinhalb Monaten coronabedingten Notbetriebs öffnen in Sachsen-Anhalt die Schulen und Kitas wieder ihre Türen. Außer im besonders belasteten Burgenlandkreis gibt es in allen Kreisen und kreisfreien Städten wieder Präsenzunterricht für alle Jahrgänge. Zudem haben alle Familien wieder die Möglichkeit, ihre Kinder in die Kita zu bringen. An den Grundschulen bekommen die Kinder täglichen Präsenzunterricht in festen Klassen mit fest zugeteilten Lehrkräften. Die älteren Jahrgänge werden in Gruppen geteilt und lernen im Wechsel abwechselnd in der Schule und zu Hause.

Zudem werden mehrere Schließungsanordnungen aufgehoben: So dürfen nicht nur Friseursalons und Fußpflegestudios wieder öffnen, sondern auch Baumärkte, Gärtnereien, Blumenläden sowie Fahr- und Flugschulen.

In Sachsen-Anhalt wie bundesweit wurde das öffentliche Leben seit November weitgehend heruntergefahren, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Im Vergleich zum Jahreswechsel ist die Zahl der neuen Fälle und der Covid-Patienten auf der Intensivstation deutlich gesunken. Sachsen-Anhalt gehört aber weiterhin zu den Bundesländern, die am stärksten vom Coronavirus betroffen sind.