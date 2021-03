Pforzheim

Autos brennen aus: Polizei geht von Brandstiftung aus

01.03.2021, 05:07 Uhr | dpa

Drei Autos sind in der Nacht zum Montag in einer Tiefgarage in Pforzheim zerstört worden - bei einem Feuer, das offenbar bewusst gelegt worden war. Man gehe derzeit von Brandstiftung aus, sagte ein Polizeisprecher. Es gebe Hinweise, dass ein Brandbeschleuniger benutzt worden sei. Verletzt wurde niemand.

Die Autos brannten dem Sprecher zufolge aus. Die Tiefgarage gehört demnach zu einem neunstöckigen Wohnhaus. Bewohner dreier Stockwerke wurden sicherheitshalber aus ihren Wohnungen gebeten. Tatsächliche Gefahr habe für sie letztendlich nicht bestanden, sagte der Polizeisprecher. Hinweise auf mögliche Täter gebe es noch nicht.