Rostock

Rostock will Leuchtturm der Unterwasserforschung werden

01.03.2021, 06:53 Uhr | dpa

Rostock hat nach Ansicht des Informatikers Uwe von Lukas die Chance, mit dem "Ocean Technology Campus" (OTC) zu einem Leuchtturm der internationalen Unterwasserforschung zu werden. "Wir haben den Anspruch, ein Innovationszentrum auf die Beine zu stellen, wo sich die verschiedenen Akteure aus unterschiedlichen Fachbereichen auf begrenztem Raum sehr eng miteinander abstimmen können", sagte von Lukas der Deutschen Presse-Agentur. Er ist Chef des Fraunhofer-Instituts für Graphische Datenverarbeitung (IGD) in Rostock und verantwortlich für die OTC-Planung und -Umsetzung.

Ziel der Forschungen werde sein, Nutzungsformen für die zivile und nachhaltige Nutzung der Meere zu finden, sagte von Lukas. Dazu gehöre die Unterwasserrobotik genauso wie der umweltverträgliche Abbau von Bodenschätzen sowie die Aquakultur und die bestandsschonende Fischerei. Es sollen auch Methoden entwickelt werden, um mit einer Art Fingerabdruck durch eine kleine Wasserprobe den Ökozustand eines Meeres zu bestimmen.

Aktuell ist in einer angemieteten Etage im Fischereihafen bereits eine interdisziplinäre Forschungsgruppe mit 13 Mitarbeitern mit Projekten beschäftigt. Im IGD-Neubau, der ab 2025 bezugsfertig sein soll, sollen dann kontinuierlich um die 50 Personen arbeiten. "Wir sind national und international auf der Suche nach guten Forschern", sagte von Lukas. Nur so könne die Entwicklung der Forschungskapazitäten gelingen.

Hintergrund der Pläne ist der Erfolg des OTC beim Wettbewerb der Bundesregierung "Clusters4Future". Aus zunächst 140 Mitbewerbern und später dann 16 Finalisten konnte sich Rostock zusammen mit sechs anderen Projekten durchsetzen. Aufgeteilt in drei Drei-Jahres-Zyklen à 15 Millionen Euro winkt so eine Förderung von insgesamt 45 Millionen Euro. "Die ganze Region kann davon profitieren, wenn gute Mitarbeiter spannende neue Produkte und Dienstleistungen entwickeln." Die Federführung des OTC hat das Department Maritime Systeme der Universität Rostock inne.

Aufgabe des Departements Maritime Systeme sei der nachhaltige Schutz von Natur und Ressourcen der Küstenregion, sagte Unirektor Wolfgang Schareck. Mit "Cluster4Future" werde die synergistische Forschung aller am OTC beteiligten Institute ausgezeichnet. Das OTC stehe für sehr gut vernetzte Zusammenarbeit und Innovationen in die Zukunft.

Es bestehen schon Kooperationen mit Forschungsclustern in Norwegen oder in Kanada, sagte von Lukas. Allerdings gehe die norwegische Forschung traditionell in Richtung Gewinnung von Öl oder Gas, die Kanadier hätten ihre Schwerpunkte in der Kooperation mit der Marine im militärischen Bereich. Der Rostocker Ansatz sei einmalig in der technologischen Meeresforschung.

Wie Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) sagte, ist der OTC Teil der Digitalen Agenda der Landesregierung. Die institutionelle Gesamtfinanzierung von über 60 Millionen Euro für Fraunhofer und die Universität Rostock beinhalte bisher einen Anteil vom Land von 24 und vom Bund von 36 Millionen Euro. Das Geld aus "Cluster4Future" komme jetzt hinzu. Der Erfolg der OTC-Bewerbung beweise die Exzellenz des Vorhabens und den zukunftsweisenden Ansatz.