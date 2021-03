Lollar

Protestaktionen der IG Metall in Hessen gestartet

01.03.2021, 07:41 Uhr | dpa

Angesichts der stockenden Tarifverhandlungen für die Metall-und Elektroindustrie sind in Hessen erste Protestaktionen der IG Metall gestartet. In Lollar im Kreis Gießen waren Gewerkschaftler am Montag bereits ab 04.00 Uhr morgens unterwegs, wie ein Sprecher der IG Metall in Mittelhessen sagte. Dort wurden demnach Forderungen mit einer Lichtinstallation an die Fassade eines Bosch-Betriebs projiziert. Es spreche auch die Zweite Vorsitzende der IG Metall, Christiane Benner.

Größere Ansammlungen von Menschen habe es dort nicht gegeben. Auch in Kassel laufe seit 06.00 Uhr eine Aktion, wie ein Sprecher der Gewerkschaft sagte. In Darmstadt lasse ein lokaler Radiosender eine Sondersendung laufen. Generell seien viele der geplanten Veranstaltungen am Montag aber eher innerbetrieblich.

Die IG Metall hat bundesweit zu Warnstreiks aufgerufen. Diese sollen nach Ende der Friedenspflicht in der Nacht zum Dienstag (2. März) eine Minute nach Mitternacht beginnen. Die Gewerkschaft fordert für die rund 3,8 Millionen Beschäftigten vier Prozent mehr Lohn - wo es in einem Betrieb schlecht läuft, in Form von Lohnausgleich bei einer abgesenkten Arbeitszeit. Die Arbeitgeber haben bislang Lohnerhöhungen frühestens für das Jahr 2022 in Aussicht gestellt.