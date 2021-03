Neustrelitz

Fünf ausgebüxte Affen: Einfangversuche laufen

01.03.2021, 09:57 Uhr | dpa

Die ausgebüxten Berberaffen aus dem Tiergarten Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) sind wieder auf das Zoogelände zurückgekommen, müssen aber noch eingefangen werden. Wie die Leiterin der Einrichtung, Constanze Köbing, am Montag sagte, waren insgesamt sogar 5 der 18 Tiere aus dem Affengehege verschwunden. Erst war von drei Männchen die Rede gewesen. Ihnen sollen zwei Weibchen gefolgt sein. Grund für die Flucht wenige Tage vor der Wiedereröffnung sind nach Einschätzung der Tierpfleger vor allem Rangkämpfe im Affenrudel, wie sie in jedem Jahr in Frühling anstehen. Der Tiergarten soll am 8. März wieder öffnen.

Das Berberaffengehege ist für Besucher zugänglich, wenn der Tiergarten geöffnet ist. Es ist mit einem hohen Zaun gesichert, an dem auch Stromleitungen verlaufen. "Wenn die Affen Angst vor ihren Artgenossen haben, ist der Stromschlag aber weniger wichtig", sagte Köbing. Auch die hohen Bäume im Gehege sind mit Stromleitungen unten gesichert. Erreichen die etwa drei bis vier Jahre alten Affen die Baumkronen, könnten sie über die anderen Bäume hinaus in den Tiergarten und in benachbarten Stadtteile gelangen.

"Ein weiterer Grund werden die frischen Knospen an den Pflanzen sein", vermutete Köbing. Tierpfleger versuchen nun, die fünf Ausreißer über Futter in das Gehege zu locken, wo die Tiere vom Rest des Rudels isoliert werden sollen. "Nur so kriegen wir die Spannung aus der Gruppe." Man habe zudem mit dem Zuchtbuchführer in Barcelona Kontakt, um eventuell Affen an andere Einrichtungen abgeben zu können. Das sei aber kompliziert.