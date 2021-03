Magdeburg

Taxi-Gewerbe will gleiche Bedingungen für alle Fahrer

01.03.2021, 12:50 Uhr | dpa

Die Taxi-Branche in Sachsen-Anhalt fordert gleiche Bedingungen für Fahrer und Fahrerinnen. "Entweder kommt eine Qualifikation für alle gewerblichen Fahrer oder für keinen", sagte Martin Kammer, Hauptgeschäftsführer des Landesverbandes Thüringen des Verkehrsgewerbes, der auch Taxi-Unternehmen in Sachsen-Anhalt vertritt. Den Angaben zufolge habe der Verband in einer Videoschalte mit dem Verkehrsministerium in Magdeburg den Entwurf zum Personenbeförderungsgesetz besprochen. Dieser sehe vor, dass die Ortskunde künftig wegfalle. Dafür sei eine Fachkunde nur für Taxifahrer geplant.

Zusätzlich will der Verband, dass Taxis weiter mehrere sich unbekannte Menschen in die gleiche Fahrtrichtung mitnehmen dürfen und dass feste Taxitarife gelten. Die Bundesregierung hatte auf Initiative von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) beschlossen, das Personenbeförderungsgesetz zu ändern, um den Fahrdienstmarkt für neue Mobilitätsanbieter zu öffnen. Seitdem gibt es Proteste seitens der Taxi-Verbände.